МИД: спонсоры СМИ-иноагентов ставят задачу подорвать единство народов - РИА Новости, 27.04.2026
20:21 27.04.2026
МИД: спонсоры СМИ-иноагентов ставят задачу подорвать единство народов

МИД: спонсоры журналистов-иноагентов ставят задачу подорвать единство народов РФ

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России прокомментировал публикацию интернет-издания "Верстка"* о выступлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
  • В МИД заявили, что журналистов-иноагентов не устраивают цитаты, подчеркивающие значение языка для сохранения национальной идентичности, так как их спонсоры ставят перед ними задачу подорвать единство народов России и дискредитировать базовые основы общества.
  • В сообщении отмечается, что обвинения в том, что цитаты отечественных исследователей могли быть сгенерированы искусственным интеллектом, не соответствуют действительности.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спонсоры журналистов-иноагентов ставят перед ними задачу подорвать единство народов России, дискредитировать базовые основы общества, поэтому цитаты о значении языка для сохранения национальной идентичности их не устраивают, заявили в МИД РФ, комментируя публикацию интернет-издания "Верстка"*.
Ранее интернет-издание разместило информацию о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы использовала "выдуманные цитаты российских учёных" в ходе выступления на состоявшейся 23 апреля сессии, посвященной русскому языку, в рамках международного форума "Евразия - территория традиционных ценностей".
"Журналистов-иноагентов не устраивают цитаты, подчёркивающие значение в целом языка для сохранения национальной идентичности народов и укрепления их традиционных духовно-нравственных ценностей. Вероятно, это напрямую коррелирует с теми задачами, которые перед ними ставят их спонсоры - подорвать единство народов, дискредитировать базовые основы общества", - говорится в сообщении на сайте министерства в разделе "антифейк".
Там отмечается, что на страницах иноагентских изданий ни разу не звучала правда о репрессиях в отношении русскоговорящих на Украине и в Прибалтике, о запрете русского языка в образовании и других сферах жизни.
"Обвинения в том, что цитаты отечественных исследователей, посвященные значению языка для сохранения культурной идентичности, "могли быть сгенерированы искусственным интеллектом", совершенно не соответствуют действительности. Возможно, авторы вброса настолько привыкли к использованию нейросетей в генерации фейковых материалов, что подсознательно экстраполируют собственные грехи на всех вокруг", - указывается в сообщении МИД.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
