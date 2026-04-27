МИД: спонсоры СМИ-иноагентов ставят задачу подорвать единство народов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спонсоры журналистов-иноагентов ставят перед ними задачу подорвать единство народов России, дискредитировать базовые основы общества, поэтому цитаты о значении языка для сохранения национальной идентичности их не устраивают, заявили в МИД РФ, комментируя публикацию интернет-издания "Верстка"*.

"Обвинения в том, что цитаты отечественных исследователей, посвященные значению языка для сохранения культурной идентичности, "могли быть сгенерированы искусственным интеллектом", совершенно не соответствуют действительности. Возможно, авторы вброса настолько привыкли к использованию нейросетей в генерации фейковых материалов, что подсознательно экстраполируют собственные грехи на всех вокруг", - указывается в сообщении МИД.