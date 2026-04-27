МИД призвал мировое сообщество вынести Киеву приговор из-за атак на ЗАЭС

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мировое сообщество должно вынести Киеву приговор из-за ударов по Запорожской АЭС, заявил МИД России.
"Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", — говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.
Дипломат подчеркнула, что Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, надеясь поиграть на нервах западных спонсоров.
"Очевидно, что украинская сторона придерживается иного мнения, ясно давая понять: она ни во что не ставит ядерную безопасность, равно как и тех, кто продолжает "выгораживать" и оправдывать ядерные авантюры Зеленского", — отметила она.
Киевский режим убийством сотрудника Запорожской АЭС продолжает показывать свою преступную сущность, Москва осудила это злодеяние, добавила Захарова.
Сегодня в пресс-службе станции сообщили, что один из работников погиб в результате атаки дрона ВСУ. Как рассказала РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина, место, куда пришелся удар, находится в промышленной зоне за пределами промплощадки объекта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для станции и ее работников — это безрассудные действия украинских боевиков, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру объекта и Энергодара.