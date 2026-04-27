Россия запретила въезд представителям ЕС, вовлеченным в оказание помощи ВСУ - РИА Новости, 27.04.2026
15:08 27.04.2026 (обновлено: 16:53 27.04.2026)
Россия запретила въезд представителям ЕС, вовлеченным в оказание помощи ВСУ

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 27.04.2026
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва запретила въезд европейцам, вовлеченным в принятие решений об оказании военной помощи Киеву.
  • В список также попали представители европейских стран, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности России.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия ограничила въезд представителям ЕС, причастным к накачиванию Украины оружием, сообщил МИД.
"В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства. В список включены представители, <...> вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В ЕС намекнули на судьбу Зеленского после ЧП с Трампом
Вчера, 07:19
Москва также существенно расширила стоп-лист европейских чиновников и других деятелей, враждебно относящихся к России.
"Европейский союз продолжает попытки оказать давление на нашу страну через наращивание односторонних ограничительных мер", — добавили в министерстве.
В четверг Евросовет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюту и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
В российском МИД пообещали отреагировать соответственно и заверили, что рестрикции будут безрезультатными, как и все предыдущие. А официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Спасти всех не получится. Европейцы встали перед нелегким выбором
25 апреля, 08:00
 
