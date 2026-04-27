15:06 27.04.2026 (обновлено: 15:13 27.04.2026)
Москва расширила список чиновников из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва расширила список чиновников из ЕС, которым запрещен въезд в Россию.
  • Ограничительные меры введены против гражданских активистов, представителей академического сообщества, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва в ответ на 20-й пакет санкций Брюсселя существенно расширила стоп-лист чиновников и иных деятелей из стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", - сказано в заявлении на сайте МИД России.
