Европейцы говорят об открытом противостоянии с Россией, заявили в МИД

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, говорят об открытом противостоянии с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
По его словам, Запад одновременно пытается наращивать экономическое, гуманитарное и военное присутствие в соседних с РФ странах, пытаясь создать вокруг России некий "санитарный кордон".
В свою очередь, по мнению зампреда комитета Госдумы по международным отношениям Алексея Чепы, странам Европы сложно выстраивать дополнительные барьеры для возможного сотрудничества с Россией из-за экономических, миграционных и демографических проблем.
"Мы видим, что экономическая ситуация в Европе далеко не стабильна. Нет перспектив для ее роста. Мы видим огромное количество проблем. И помимо экономических есть и миграционные, и демографические проблемы. Выстраивать в связи с этим дополнительные барьеры для возможного сотрудничества сегодня с Россией (сложно)", - сказал он интернет-изданию "Лента.ru".
По его словам, сегодня многие страны ЕС открыто говорят об ошибочности антироссийского курса.
"Поэтому, говоря о выстраивании каких-то барьеров, это должно быть общее очевидное решение европейских стран. А общего понимания здесь нет", - добавил он.