Мерц допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 27.04.2026
19:19 27.04.2026 (обновлено: 20:09 27.04.2026)
Мерц допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Мерц: Украине придется пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения

© REUTERS / Teresa Kroeger
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения.
  • Он связал территориальные уступки с перспективой вступления Украины в Европейский союз.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз.
"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, в какой-то момент, надеюсь, и мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть украинской территории перестанет быть украинской", — приводит агентство Рейтер слова Мерца с выступления перед учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн — Вестфалия.
"Не сработает". Мерц жестко ответил на дерзкое требование Зеленского
Вчера, 16:22
При этом Мерц также связал территориальные уступки с перспективами вступления Украины в Европейский союз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по вопросу соглашения, которое будет включать территориальные уступки, после чего Владимир Зеленский якобы может сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Европа науськивает Зеленского на продолжение войны с Россией до последнего украинца, но для этого у ЕС не хватает денег, поэтому он пытается ограбить Россию, отобрав замороженные активы.
"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за нового решения Мерца по Украине
Вчера, 08:56
 
