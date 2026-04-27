МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз.
"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, в какой-то момент, надеюсь, и мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть украинской территории перестанет быть украинской", — приводит агентство Рейтер слова Мерца с выступления перед учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн — Вестфалия.
При этом Мерц также связал территориальные уступки с перспективами вступления Украины в Европейский союз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по вопросу соглашения, которое будет включать территориальные уступки, после чего Владимир Зеленский якобы может сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Европа науськивает Зеленского на продолжение войны с Россией до последнего украинца, но для этого у ЕС не хватает денег, поэтому он пытается ограбить Россию, отобрав замороженные активы.