16:24 27.04.2026 (обновлено: 17:22 27.04.2026)
"Это унижение". Мерц внезапно набросился на США из-за Ирана

Мерц: у США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Канцлер Германии Фридрих Мерц
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке.
  • По мнению Мерца, деэскалации ситуации не ожидается, поскольку у Вашингтона нет никаких планов действий.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит газета n-tv.
"Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. Однако на данный момент этого не предвидится, потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, очевидно, нет действительно убедительной стратегии даже в переговорах", — сказал он.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии
Вчера, 15:46
По мнению канцлера Германии, США подвергаются "унижению со стороны иранского государственного руководства". При этом деэскалации ситуации пока не ожидается, поскольку у Вашингтона нет никаких планов действий, добавил Мерц.
"В настоящий момент я не вижу, какой стратегический путь выхода они выберут", — резюмировал канцлер.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Сошел с ума": в Европарламенте забили тревогу из-за заявления Мерца
26 апреля, 05:27
 
