"Это унижение". Мерц внезапно набросился на США из-за Ирана

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит газета n-tv.
"Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. Однако на данный момент этого не предвидится, потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, очевидно, нет действительно убедительной стратегии даже в переговорах", — сказал он.
"В настоящий момент я не вижу, какой стратегический путь выхода они выберут", — резюмировал канцлер.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.