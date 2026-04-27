"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за нового решения Мерца по Украине
08:56 27.04.2026 (обновлено: 16:29 27.04.2026)
"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за нового решения Мерца по Украине

Вагенкнехт раскритиковала решение Мерца о строительстве жилья на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Сара Вагенкнехт, сооснователь партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о строительстве социального жилья на Украине.
  Она считает, что правительству следует стимулировать жилищное строительство в ФРГ, а не вкладывать деньги в Украину.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о строительстве социального жилья на Украине.

"Такое просто не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!" — написала она в соцсети X.
Вместо того чтобы вливать огромные суммы денег налогоплательщиков в коррумпированную Украину, федеральному правительству следует срочно стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство в ФРГ, добавила Вагенкнехт.

На прошедших в этом месяце переговорах между Мерцем и Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. Кроме того, на встрече послов ЕС 22 апреля было согласовано выделение кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.
