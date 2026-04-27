В России более 76 тысяч человек остаются без света после падения деревьев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В регионах России зафиксировали падение более 740 деревьев из-за непогоды.
- Без энергоснабжения остаются более 76 тысяч человек.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Падение более 740 деревьев зафиксировано в регионах России из-за непогоды, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тысяч человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Зафиксированы падения более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тысяч человек", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что спасатели проводят информирование населения о ходе аварийно-восстановительных работ.