В России более 76 тысяч человек остаются без света после падения деревьев

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Падение более 740 деревьев зафиксировано в регионах России из-за непогоды, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тысяч человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.