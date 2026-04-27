Макрон заявил, что возобновит взаимодействие с Ираном по транзиту в Ормузе

ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что возобновит обсуждение с Ираном вопроса возобновления судоходства в Ормузском проливе, затрудненного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы делаем все, чтобы судоходство (в Ормузском проливе – ред.) нормализовалось. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем убедить стороны (кризиса поспособствовать возобновлению судоходства - ред.), и, кроме того, после этого визита я вновь возобновлю взаимодействие с властями Ирана по этому вопросу", - сказал во время своего визита в Андорру французский лидер, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец.
По словам Макрона, судоходство в Ормузском проливе необходимо восстановить в том виде, как это было до эскалации кризиса в регионе, чтобы через пролив могли бы проходить поставки газа, нефти, удобрений и иных товаров, которые влияют на всю мировую экономику.
Помимо этого, глава государства назвал хорошими явлениями как достижение режима прекращения огня в ситуации вокруг Ирана, так и распространение перемирия на Ливан. В то же время Макрон добавил, что нынешняя напряженность в регионе и "ответы, приходящие издалека", не могут считаться хорошими явлениями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневно атаковать юг Ливана. По данным министерства здравоохранения республики, только 26 апреля от израильских атак погибли 14 ливанских граждан. Движение "Хезболлах" в ответ атакует израильских военных на границе.