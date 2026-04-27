"Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году - РИА Новости, 27.04.2026
03:46 27.04.2026
"Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Магазин Л'Этуаль. Архивное фото
  • Косметическая сеть «Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году для оптимизации продаж.
  • В 2025 году «Лэтуаль» уже прекратил работу 93 точек, а их общее количество сократилось на 10%.
  • По словам старшего директора департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, с закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Косметическая сеть "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году для оптимизации продаж, рассказала директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева.
В 2025-м "Летуаль" уже прекратил работу 93 точек, а их общее количество сократилось на 10%. Кроме того, компания впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток свыше миллиарда рублей.
Посетители торгового центра - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Сеть O'STIN закрыла 62 магазина на фоне снижения продаж
30 марта, 09:31
Ликвидация торговых точек - это "плановая работа по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка", пояснила газете "Известия" Ломтева. По ее словам, сеть пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик и учитывает изменения потребительского поведения.
Партнер сети также рассказал, что ритейлер в начале года разослал уведомления арендодателям о закрытии части своих торговых точек. По его словам, "Летуалю" не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, например, Chanel. Такая ситуация привела к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах, подчеркнул собеседник "Известий". Кроме того, в последние годы сеть развивала собственную онлайн-платформу и меньше работала с офлайн-сегментом, это могло негативно повлиять на трафик в торговых точках.
Старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева отметила, что с закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики: сеть "Подружка" (принадлежит владельцам "Лэтуаль") ликвидировала в прошлом году 25 точек, а "Рив Гош" - порядка 10%. По ее словам, развитие также приостановила и сеть "Иль де Ботэ".
При этом уточняется, что "Летуаль" в 2025 году не только сокращал "слабые точки", но и открыл 13 новых, а в этом году к ним добавились еще шесть, пояснила Ломтева. По ее словам, компания обновила 258 локаций в рамках развития нового формата. Она также отметила, что на сокращения повлияли изменения потребительского поведения, часть покупок перешли в онлайн, это привело к "изменению роли" торговых центров.
По данным BusinesStat, в 2025 году продажи косметики в России снизились на 2%, до 3,9 миллиардов штук. Спад вызван сокращением реализации косметики в традиционной офлайн-торговле, отмечали аналитики агентства. А руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь связал снижение количества магазинов с ростом конкуренции с "Золотым Яблоком" и маркетплейсами.
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес
20 января, 21:03
 
