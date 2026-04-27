"Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

В 2025-м "Летуаль" уже прекратил работу 93 точек, а их общее количество сократилось на 10%. Кроме того, компания впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток свыше миллиарда рублей.

Старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева отметила, что с закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики: сеть "Подружка" (принадлежит владельцам "Лэтуаль") ликвидировала в прошлом году 25 точек, а "Рив Гош" - порядка 10%. По ее словам, развитие также приостановила и сеть "Иль де Ботэ".

При этом уточняется, что "Летуаль" в 2025 году не только сокращал "слабые точки", но и открыл 13 новых, а в этом году к ним добавились еще шесть, пояснила Ломтева. По ее словам, компания обновила 258 локаций в рамках развития нового формата. Она также отметила, что на сокращения повлияли изменения потребительского поведения, часть покупок перешли в онлайн, это привело к "изменению роли" торговых центров.