10:55 27.04.2026 (обновлено: 10:56 27.04.2026)
Санду установила политический контроль над нацбанком, заявили в Молдавии

Женщина с флагом Молдавии. Архивное фото
  • Президент Молдавии Майя Санду одобрила закон, меняющий процедуру отставки руководства Национального банка Молдавии.
  • Теперь решение об отставке главы Национального банка будет принимать президент, а не парламент.
  • Глава оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу считает, что это переводит Нацбанк под политический контроль и ликвидирует его независимость.
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Одобрение президентом Молдавии Майей Санду закона, согласно которому решение об отставке председателя нацбанка будет принимать глава республики, переводит ведомство под политический контроль, считает глава оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Парламент Молдавии в начале апреля одобрил поправки в закон о национальном банке, согласно которым президент республики сможет принимать решение об отставке главы ведомства. Ранее вопросом отставки занимался парламент.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В оппозиции рассказали, для чего Молдавия закрывает русскоязычные СМИ
23 апреля, 12:44
"Санду одобрила закон, который меняет процедуру отставки руководства Национального банка Молдавии, что переводит Нацбанк под политический контроль. Ликвидируется реальная независимость Национального банка Молдавии. Его судьба зависит не только от закона, но и от политической воли президента", - заявил Лунгу журналистам.
По его словам, был нарушен баланс власти, поскольку президент получил влияние на институт, который должен быть вне политики. Он отметил, что любое вмешательство в работу Нацбанокм станет плохим сигналом для инвесторов.
Лунгу подчеркнул, что контроль над регулятором через политическую вертикаль нельзя считать реформой, это больше похоже на "концентрацию власти и демонтаж институциональной независимости".
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Молдавии назвали продление ЕС санкций зачисткой неугодных политсил
21 апреля, 21:42
 
