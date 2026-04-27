Санду установила политический контроль над нацбанком, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Одобрение президентом Молдавии Майей Санду закона, согласно которому решение об отставке председателя нацбанка будет принимать глава республики, переводит ведомство под политический контроль, считает глава оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.

Парламент Молдавии в начале апреля одобрил поправки в закон о национальном банке, согласно которым президент республики сможет принимать решение об отставке главы ведомства. Ранее вопросом отставки занимался парламент.

Санду одобрила закон, который меняет процедуру отставки руководства Национального банка Молдавии, что переводит Нацбанк под политический контроль. Ликвидируется реальная независимость Национального банка Молдавии. Его судьба зависит не только от закона, но и от политической воли президента", - заявил Лунгу журналистам.

По его словам, был нарушен баланс власти, поскольку президент получил влияние на институт, который должен быть вне политики. Он отметил, что любое вмешательство в работу Нацбанокм станет плохим сигналом для инвесторов.