Левитт пожаловалась, что второй раз рожает в дни покушений на Трампа

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, "предсказавшая" стрельбу на приеме с президентом США Дональдом Трампом, пожаловалась, что второй раз будет рожать ребенка в дни покушения на республиканца.

"Конечно, совпадение безумное, оба ребенка и две попытки покушения на президента", - сказала Левитт на брифинге.

Она напомнила, что в минувшую пятницу объявила, что уходит в декрет, но решила снова выйти к прессе с учетом случившегося покушения на Трампа

Первого ребенка Левитт родила 10 июля 2024 года, 13 июля произошло первое покушение на Трампа, когда он буквально увернулся от пули на предвыборном митинге.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США , где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии . По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне

Незадолго до произошедшего Левитт в телеинтервью, говоря о предстоящем выступлении президента, метафорически заявила, что "раздадутся выстрелы", подразумевая содержание речи, однако сказанное в переносном смысле оказалось своеобразным пророчеством.