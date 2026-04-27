22:04 27.04.2026

Левитт пожаловалась, что второй раз рожает в дни покушений на Трампа

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт во время пресс-конференции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пожаловалась, что второй раз рожает ребенка в дни покушения на Дональда Трампа.
  • В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин, раздались выстрелы, подозреваемый в стрельбе задержан.
  • Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, ему предъявлены обвинения, в том числе в покушении на президента, и грозит пожизненный срок.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, "предсказавшая" стрельбу на приеме с президентом США Дональдом Трампом, пожаловалась, что второй раз будет рожать ребенка в дни покушения на республиканца.
"Конечно, совпадение безумное, оба ребенка и две попытки покушения на президента", - сказала Левитт на брифинге.
Она напомнила, что в минувшую пятницу объявила, что уходит в декрет, но решила снова выйти к прессе с учетом случившегося покушения на Трампа.
Первого ребенка Левитт родила 10 июля 2024 года, 13 июля произошло первое покушение на Трампа, когда он буквально увернулся от пули на предвыборном митинге.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
Незадолго до произошедшего Левитт в телеинтервью, говоря о предстоящем выступлении президента, метафорически заявила, что "раздадутся выстрелы", подразумевая содержание речи, однако сказанное в переносном смысле оказалось своеобразным пророчеством.
Как передал корреспондент РИА Новости, в понедельник Аллену предъявили обвинения, в том числе в покушении на президента, ему грозит пожизненный срок.
