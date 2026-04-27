Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти две трети апрельской нормы осадков выпало в Москве в понедельник.
- В Коломне установлен новый суточный рекорд осадков — 21 миллиметр, что составляет 58% от нормы апреля.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти две трети апрельской нормы осадков выпало в столице в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По данным базовой метеостанции столицы - ВДНХ - за сегодняшний день в городе выпали 27 миллиметров осадков, что составляет почти 3/4 (73%) от месячной нормы апреля - таков теперь новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков в Москве для 27 апреля", - написал Леус в Telegram-канале.
Синоптик отметил, что новый суточный рекорд осадков установлен в Коломне: там за сутки в осадкомеры попал 21 миллиметр небесной влаги, что составляет 58% от нормы апреля, а прежний рекорд 2002 года составлял 11 миллиметров.