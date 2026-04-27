"Жесткий сигнал". На Западе забили тревогу после предупреждения Лаврова

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну Москве, стало жестким сигналом для Европы, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам", — отметил он.
По мнению Христофору, это напоминает ситуацию, которая предшествовала началу специальной военной операции на Украине. Как подчеркнул журналист, Москва направляла предостережения экс-президенту США Джо Байдену и НАТО, настаивала на обсуждении новой архитектуры безопасности с Европой, но все заявления игнорировались.
В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.
В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.