16:34 27.04.2026
"Жесткий сигнал". На Западе забили тревогу после предупреждения Лаврова

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил войну Москве.
  • Кипрским журналистом Алексом Христофору высказано мнение, что заявления российских чиновников являются жесткими сигналами для Европы.
  • Христофору отметил, что нынешние сигналы напоминают предупреждения перед началом специальной военной операции на Украине.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну Москве, стало жестким сигналом для Европы, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам", — отметил он.
По мнению Христофору, это напоминает ситуацию, которая предшествовала началу специальной военной операции на Украине. Как подчеркнул журналист, Москва направляла предостережения экс-президенту США Джо Байдену и НАТО, настаивала на обсуждении новой архитектуры безопасности с Европой, но все заявления игнорировались.
"Именно такие предупреждения Россия давала за год или два до начала специальной военной операции. И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России", — заключил Христофору.
В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.
В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
