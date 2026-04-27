В Курской области мужчина получил серьезные ожоги в результате атаки ВСУ

КУРСК, 27 апр — РИА Новости. Мужчина получил ожоги лица, рук и ног в результате атаки ВСУ в Беловском районе Курской области, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжелом состоянии", — написал Хинштейн в своем канале на платформе "Мaкс".
Он отметил, что мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу.
"Наши врачи делают все, чтобы его стабилизировать", — добавил глава региона, пожелав здоровья пострадавшему.
Кроме того, по данным Хинштейна, в поселке Колячек Хомутовского района повреждено остекление в двух квартирах.
"В деревне 1-е Яньково Рыльского района FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку по территории агрофермы "Рыльская". Повреждено рукавное зернохранилище и перегрузчик", — рассказал губернатор.
