В Крыму рассказали об уровне бронирования отелей на майские праздники - РИА Новости, 27.04.2026
12:04 27.04.2026
В Крыму рассказали об уровне бронирования отелей на майские праздники

Уровень бронирования отелей на майские праздники составляет 51%

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Уровень бронирование отелей и санаториев Крыма на майские праздники и в целом до конца весны превысил 50%, сообщает РИА Новости минкурортов республики.
"Средний уровень бронирования отелей и санаториев составляет на майские праздники 51 %, до конца месяца – не менее 50%" , - говорится в сообщении.
Средний уровень загрузки отелей и санаториев в марте 2026 года составил 42,2%, что сопоставимо с показателем 2025 года. При этом уровень бронирования на июнь уже составляет 55%, уточнили в министерства.
В Крыму работает более 1,1 тысячи средств размещения (отелей, санаториев, пансионатов) общей вместимостью почти 64 тысячи (порядка 165 тысяч мест), отметили в минкурортов.
