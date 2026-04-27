В Крыму рассказали об уровне бронирования отелей на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Уровень бронирование отелей и санаториев Крыма на майские праздники и в целом до конца весны превысил 50%, сообщает РИА Новости минкурортов республики.

"Средний уровень бронирования отелей и санаториев составляет на майские праздники 51 %, до конца месяца – не менее 50%" , - говорится в сообщении.

Средний уровень загрузки отелей и санаториев в марте 2026 года составил 42,2%, что сопоставимо с показателем 2025 года. При этом уровень бронирования на июнь уже составляет 55%, уточнили в министерства.