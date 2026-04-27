В Красноярском крае двух девочек спасли с острова - РИА Новости, 27.04.2026
08:24 27.04.2026
В Красноярском крае двух девочек спасли с острова

В Красноярском крае спасли девочек с острова из-за подъема уровня воды в реке

Сотрудник поисково-спасательного отряда КГКУ Спасатель - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае две 12-летние девочки оказались отрезанными на острове из-за подъема уровня воды в реке Шушь.
  • Спасатели КГКУ "Спасатель" эвакуировали девочек с острова, после эвакуации с ними провели профилактическую беседу.
КРАСНОЯРСК, 27 апр – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") эвакуировали двух 12-летних девочек с острова, на котором они оказались из-за подъема уровня воды в реке Шушь, сообщает отряд в своем канале на платформе Max.
"Вечером 26 апреля в поселке Шушенское в результате поднятия уровня воды в реке Шушь две 12-летние девочки остались отрезанными на острове, требовалась их эвакуация. Очевидцы по телефону сообщили об этом спасателям", - говорится в сообщении.
По данным поисково-спасательного отряда, в момент прибытия спасателей на место уровень воды продолжал постепенно повышаться, и они начали эвакуацию. Девочек перенесли на берег, после чего с ними провели профилактическую беседу.
