В Коми предотвратили взрыв на НПЗ по заданию спецслужб Украины

- В Ухте предотвратили теракт на НПЗ, который планировали украинские спецслужбы.
- Завербованные ими россияне хотели ударить по предприятию дронами.
- Подозреваемые оказали сопротивление при задержании, их ликвидировали ответным огнем, никто из силовиков и гражданских не пострадал.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Силовики сорвали теракт на НПЗ в Коми, готовившийся украинскими спецслужбами, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <...> в городе Ухте Республики Коми предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины", — заявили в ведомстве.
Злоумышленники, завербованные Киевом, передавали противнику через зарубежные мессенджеры данные о нефтеперерабатывающих предприятиях, а также о российских военных и правоохранителях, участвующих в СВО.
Затем подозреваемые достали из тайника дроны и планировали ударить ими по НПЗ в Ухте. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали ответным огнем. Силовики и гражданские не пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.