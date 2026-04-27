В Коми предотвратили взрыв на НПЗ по заданию спецслужб Украины
09:47 27.04.2026 (обновлено: 13:49 27.04.2026)
В Коми предотвратили взрыв на НПЗ по заданию спецслужб Украины

ФСБ предотвратила взрыв на НПЗ в Коми по заданию спецслужб Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ухте предотвратили теракт на НПЗ, который планировали украинские спецслужбы.
  • Завербованные ими россияне хотели ударить по предприятию дронами.
  • Подозреваемые оказали сопротивление при задержании, их ликвидировали ответным огнем, никто из силовиков и гражданских не пострадал.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Силовики сорвали теракт на НПЗ в Коми, готовившийся украинскими спецслужбами, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <...> в городе Ухте Республики Коми предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины", — заявили в ведомстве.
Злоумышленники, завербованные Киевом, передавали противнику через зарубежные мессенджеры данные о нефтеперерабатывающих предприятиях, а также о российских военных и правоохранителях, участвующих в СВО.
Затем подозреваемые достали из тайника дроны и планировали ударить ими по НПЗ в Ухте. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали ответным огнем. Силовики и гражданские не пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.
Республика КомиРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УхтаПроисшествия
 
 
