Ким Чен Ын заверил Россию в будущей поддержке со стороны КНДР

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны РФ Андрея Белоусова в том, что КНДР будет и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).