Краткий пересказ от РИА ИИ Китай запустил кампанию по борьбе с болезнью Альцгеймера на фоне прогнозов, что к 2050 году почти каждый десятый гражданин КНР может страдать от деменции.

Китай планирует разработать четыре оригинальных препарата для лечения болезни Альцгеймера в рамках национального проекта.

ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. К 2050 году почти каждый десятый гражданин КНР может страдать от деменции, основной причиной которой является болезнь Альцгеймера, на этом фоне власти страны запустили кампанию по борьбе с заболеванием, пишет газета South China Morning Post

Как пишет газета со ссылкой на опубликованное ранее научное исследование, к 2050 году число жителей Китая, страдающих той или иной формой деменции, по прогнозам, достигнет 115 миллионов.

"Эти цифры означают, что к 2050 году почти каждый десятый гражданин может страдать от этого пока неизлечимого заболевания головного мозга, основной причиной которого является болезнь Альцгеймера", - пишет издание.

В Китае наблюдается самый быстрый рост числа случаев деменции в мире: за последние 30 лет число диагностированных в стране случаев болезни Альцгеймера увеличилось втрое.

На этом фоне, как сообщает газета, Китай мобилизует ведущие научные учреждения, крупные биотехнологические компании и экспертов для ускорения разработки оригинальных методов лечения болезни Альцгеймера. В конце марта в Пекине состоялся запуск национального проекта по "разработке новых биологических препаратов для лечения болезни Альцгеймера".

В рамках проекта, в частности, Китай планирует разработать четыре оригинальных препарата для лечения болезни Альцгеймера.