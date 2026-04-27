Китай запустил кампанию по борьбе с болезнью Альцгеймера

12:09 27.04.2026
Китай запустил кампанию по борьбе с вызывающей деменцию болезнью Альцгеймера

Прием у врача. Архивное фото
ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. К 2050 году почти каждый десятый гражданин КНР может страдать от деменции, основной причиной которой является болезнь Альцгеймера, на этом фоне власти страны запустили кампанию по борьбе с заболеванием, пишет газета South China Morning Post.
Как пишет газета со ссылкой на опубликованное ранее научное исследование, к 2050 году число жителей Китая, страдающих той или иной формой деменции, по прогнозам, достигнет 115 миллионов.
"Эти цифры означают, что к 2050 году почти каждый десятый гражданин может страдать от этого пока неизлечимого заболевания головного мозга, основной причиной которого является болезнь Альцгеймера", - пишет издание.
В Китае наблюдается самый быстрый рост числа случаев деменции в мире: за последние 30 лет число диагностированных в стране случаев болезни Альцгеймера увеличилось втрое.
На этом фоне, как сообщает газета, Китай мобилизует ведущие научные учреждения, крупные биотехнологические компании и экспертов для ускорения разработки оригинальных методов лечения болезни Альцгеймера. В конце марта в Пекине состоялся запуск национального проекта по "разработке новых биологических препаратов для лечения болезни Альцгеймера".
В рамках проекта, в частности, Китай планирует разработать четыре оригинальных препарата для лечения болезни Альцгеймера.
Ранее газета сообщала, что технология китайских ученых по доставке лекарств в тело человека при помощи глазных капель из экзосом, полученных из спермы свиней, может быть применена для лечения болезни Альцгеймера.
