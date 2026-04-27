Задержанный на Кипре россиянин получает помощь, сообщили в посольстве

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на Кипре по запросу США, получает от посольства РФ в Никосии всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Доступ к нему есть по-прежнему. Мы поддерживаем тесный контакт с ним и его родственниками. Жалоб у него каких-либо нет. Всю необходимую помощь, включая консульскую, полностью обеспечиваем", - сообщили агентству в посольстве.