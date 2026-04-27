Задержанный на Кипре россиянин получает помощь, сообщили в посольстве - РИА Новости, 27.04.2026
05:45 27.04.2026 (обновлено: 05:46 27.04.2026)
Задержанный на Кипре россиянин получает помощь, сообщили в посольстве

РИА Новости: задержанный на Кипре россиянин получает необходимую помощь

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Никосии оказывает задержанному по запросу США россиянину Серажудину Актулаеву всю необходимую помощь.
  • Актулаев содержится в Никосии и считает себя невиновным по всем обвинениям, добавили в дипмиссии.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на Кипре по запросу США, получает от посольства РФ в Никосии всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Доступ к нему есть по-прежнему. Мы поддерживаем тесный контакт с ним и его родственниками. Жалоб у него каких-либо нет. Всю необходимую помощь, включая консульскую, полностью обеспечиваем", - сообщили агентству в посольстве.
В дипмиссии добавили, что Актулаев содержится в Никосии. Задержанный россиянин считает себя невиновным по всем обвинениям, подчеркнули в посольстве.
Гражданин России Серажудин Актулаев 1985 года рождения был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей по обвинению в якобы кибермошенничестве. США добиваются его экстрадиции. Ранее в посольстве сообщили РИА Новости, что окончательное решение по его делу будет принято 11 мая.
