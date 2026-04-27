01:31 27.04.2026
Фильм "Ангелы Ладоги" возглавил кинопрокат в России за уикенд

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военная драма «Ангелы Ладоги» возглавила российский кинопрокат, заработав 108,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд.
  • На втором месте — фильм «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном, заработавший 88,7 миллиона рублей.
  • На третьей строчке оказался фильм «Коммерсант» с Александром Петровым, заработавший 67,4 миллиона рублей.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военная драма "Ангелы Ладоги" о событиях Блокады Ленинграда возглавила российский кинопрокат, заработав 108,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте - "Вот это драма!" с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, которая заработала за уикенд 88,7 миллиона рублей.
На третьей строчке оказался фильм "Коммерсант" с Александром Петровым: он заработал в прокате за уикенд 67,4 миллиона рублей за уикенд.
Фильм "Майкл" стартовал в странах СНГ без учета России и Белоруссии с четвертой строчки. Киносборы составили 41,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера - "Приключения желтого чемоданчика" со сборами 39,2 миллиона рублей.
