09:36 27.04.2026
ВСУ атаковали курское приграничье двадцать раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ 20 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
  • Сбито 36 украинских беспилотников различного типа, два из которых атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, погибших нет.
КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки ВСУ 20 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 36 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 26 апреля до 09.00 27 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 20 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Курской области мужчина получил серьезные ожоги в результате атаки ВСУ
Вчера, 09:29
Он добавил, что два раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Уточняется, что погибших нет.
