ВСУ атаковали курское приграничье двадцать раз за сутки

КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки ВСУ 20 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 36 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.