ВСУ атаковали курское приграничье двадцать раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки ВСУ 20 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 36 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 26 апреля до 09.00 27 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 20 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что два раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Уточняется, что погибших нет.
22 июня 2022, 17:18