21:09 27.04.2026 (обновлено: 21:30 27.04.2026)
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется апрельскому снегу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Для панды Катюши из Московского зоопарка снег — это радость, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Катюша совсем не против, что снова наступила зима", — написала она в Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша радостно бегает по территории вольера и резвится на снегу. Затем она энергично переползает через преграду из бревен, но приземляется на живот. Однако ее это ничуть не расстраивает, и зимнее веселье продолжается.
Сегодня Москву накрыл сильный снегопад. За один день выпала половина месячной нормы осадков.
