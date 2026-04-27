СМИ: эстонский патрульный катер вынесло в российские воды на Нарве

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Патрульный эстонский катер вынесло в российские воды на реке Нарве из-за неисправности, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

"В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии", - отмечает вещатель.

По этим данным, инцидент произошел примерно в полдень по местному времени, на катере находился экипаж из трех человек. Судно удалось вернуть в эстонские воды примерно через 15 минут.

"Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря", - приводит ERR слова оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга.