СМИ: эстонский патрульный катер вынесло в российские воды на Нарве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патрульный эстонский катер из-за неисправности оказался в российских водах на реке Нарве.
- Катер смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии примерно через 15 минут.
- Об инциденте была уведомлена погранслужба РФ.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Патрульный эстонский катер вынесло в российские воды на реке Нарве из-за неисправности, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии", - отмечает вещатель.
По этим данным, инцидент произошел примерно в полдень по местному времени, на катере находился экипаж из трех человек. Судно удалось вернуть в эстонские воды примерно через 15 минут.
"Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря", - приводит ERR слова оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга.
Пялсинг добавил, что об инциденте была уведомлена погранслужба РФ.
