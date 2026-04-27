СМИ: эстонский патрульный катер вынесло в российские воды на Нарве

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 27.04.2026 (обновлено: 00:43 27.04.2026)
ERR: эстонский патрульный катер вынесло в российские воды на Нарве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Государственный флаг Эстонии
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патрульный эстонский катер из-за неисправности оказался в российских водах на реке Нарве.
  • Катер смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии примерно через 15 минут.
  • Об инциденте была уведомлена погранслужба РФ.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Патрульный эстонский катер вынесло в российские воды на реке Нарве из-за неисправности, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии", - отмечает вещатель.
По этим данным, инцидент произошел примерно в полдень по местному времени, на катере находился экипаж из трех человек. Судно удалось вернуть в эстонские воды примерно через 15 минут.
"Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря", - приводит ERR слова оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга.
Пялсинг добавил, что об инциденте была уведомлена погранслужба РФ.
В миреНарваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала