Король Карл III прибыл с визитом в США - РИА Новости, 27.04.2026
22:01 27.04.2026
Король Карл III прибыл с визитом в США

Король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
27.04.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III прибыл в США с визитом, в ходе которого проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом и выступит перед конгрессом.
Трансляция прибытия самолета с монархом на объединенную базу Эндрюс морской авиации США ведется на официальном YouTube-канале королевской семьи.
На базе Эндрюс короля и королеву Камиллу приветствовали глава службы протокола Белого дома Моника Кроули и британский посол в США Кристиан Тернер.
Как следует из расписания визита, поступившего в распоряжение РИА Новости, после торжественной встречи на авиабазе с участием военнослужащих армии США и военного оркестра король и королева направятся в Белый дом, где их встретят президент Трамп и первая леди Меланья Трамп.
В Белом доме королевскую чету ждет неформальное чаепитие. Вечером в понедельник в саду резиденции британского посла в Вашингтоне состоится прием с участием британских и американских гостей.
Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
