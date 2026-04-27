Житель Камчатки получил 13 лет колонии за государственную измену

05:24 27.04.2026
Житель Камчатки получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ВС России

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену.
  • Мужчина передавал через мессенджер представителю украинских правоохранительных органов сведения о российских военнослужащих и технике в зоне СВО.
  • У осужденного изъяли охотничье ружье, травматический пистолет, боеприпасы, а также книги и документы по психологии, тактике работы боевых подразделений и другим тематикам.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за передачу через мессенджер представителю украинских правоохранительных органов сведений о российских военнослужащих и техники в зоне СВО, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Житель Камчатского края признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК России). Противоправная деятельность пресечена сотрудниками органов безопасности", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Как установило следствие и суд, мужчина наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем украинских правоохранителей ещё в 2002 году и поддерживал его до момента задержания. Он передал через WhatsApp* сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фотографию техники, которая используется в зоне специальной военной операции.
Осуждённый неоднократно судим, в том числе на Украине — за заказное убийство сотрудника СБУ. Он также участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске у него изъяли охотничье ружьё, травматический пистолет, боеприпасы, а также книги, записи и распечатанные документы по психологии, тактике работы боевых подразделений, ведению боя и методикам ухода от полиграфа.
Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей и ограничения свободы на один год. Приговор уже вступил в законную силу.
* Принадлежит Meta, деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
