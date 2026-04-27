МИД Израиля указал Украине на голословность обвинений по покупке зерна

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на претензии властей Украины по поводу закупок Израилем зерна, которое якобы собрано в новых регионах России, заявив, что подобные обвинения не имеют под собой оснований.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Х заявил, что израильский посол в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном, якобы собранным в новых регионах России, которые Киев считает своими.
Саар указал украинскому министру на то, что отношения между странами не выстраиваются через социальные сети или СМИ.
"Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", - заявил израильский министр в ответ на пост Сибиги.