Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 27.04.2026 (обновлено: 11:01 27.04.2026)
СМИ: Нетаньяху вывел из себя израильских военных

Israel Hayom: Нетаньяху хочет свалить на ЦАХАЛ провалы в Ливане

© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ищет козла отпущения за неудачи в Иране и Ливане, вызывая недовольство военных.
  • Нетаньяху планирует возложить вину за неудачное нападение на Иран на "Моссад", а провал в Ливане "достанется" Армии обороны Израиля.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно ищет козла отпущения, на которого можно повесить все неудачи с Ираном и Ливаном, вызывая недовольство военных, утверждает израильская газета Israel Hayom.
"Недовольство (военных. — Прим. ред.) — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ (и в оборонном ведомстве) ощущения, что Нетаньяху ищет козла отпущения, который будет нести ответственность за неутешительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране", — говорится в материале.
Как утверждает издание, Нетаньяху планирует возложить вину за неудачное нападение на Иран на "Моссад", а провал в Ливане "достанется" Армии обороны Израиля.
"Из-за того что противоречия между политическим и военным руководством усиливаются, реальное положение дел на местах становится еще более сложным", — говорится в статье.
С 16 апреля между Израилем и Ливаном официально вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее движение обвиняет Тель-Авив в том, что тот нарушил перемирие более 200 раз: применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию и подрывал заминированные дома в ливанских поселениях. В "Хезболле" заявили, что в ответ на эти нарушения провели боевую операцию.
Иран называл прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с Соединенными Штатами, о котором стороны объявили 8 апреля. На этой неделе Дональд Трамп продлил его в одностороннем порядке. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
В миреЛиванИзраильИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала