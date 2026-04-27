СМИ: Нетаньяху вывел из себя израильских военных

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно ищет козла отпущения, на которого можно повесить все неудачи с Ираном и Ливаном, вызывая недовольство военных, утверждает израильская газета Israel Hayom.
"Из-за того что противоречия между политическим и военным руководством усиливаются, реальное положение дел на местах становится еще более сложным", — говорится в статье.
С 16 апреля между Израилем и Ливаном официально вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее движение обвиняет Тель-Авив в том, что тот нарушил перемирие более 200 раз: применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию и подрывал заминированные дома в ливанских поселениях. В "Хезболле" заявили, что в ответ на эти нарушения провели боевую операцию.
Иран называл прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с Соединенными Штатами, о котором стороны объявили 8 апреля. На этой неделе Дональд Трамп продлил его в одностороннем порядке. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
