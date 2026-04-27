"Мы умоляем". В США выступили с тревожным признанием о переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США перекладывают ответственность за ход переговоров на Иран, заявил американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Каждый раз, когда (Президент США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп говорит, что Иран якобы умоляет о сделке, это означает, что о сделке умоляем мы. Каждый раз, когда он говорит, что Иран сам выходит на связь для переговоров, это мы звоним и просим о встрече. И так во всем. Иран на протяжении всего этого процесса вел себя крайне последовательно", — отметил он.
По мнению эксперта, структура будущей сделки уже многократно обсуждалась, однако США сопротивляются, понимая, что она будет похожа на Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, с той разницей, что теперь Иран получит Ормузский пролив в качестве дополнительного бонуса.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.