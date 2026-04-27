19:41 27.04.2026 (обновлено: 21:28 27.04.2026)
ЦБ Ирана открыл счета для взимания сборов за проход через Ормузский пролив

Боруджерди: Иран открыл четыре счета для взимания платы за транзит через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ Ирана открыл счета для взимания платы за проход через Ормузский пролив.
  • Сборы будут зачисляться в иранских риалах, юанях, долларах и евро.
ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Центробанк Ирана открыл счета для взимания платы за проход через Ормузский пролив, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаэддин Боруджерди.
"Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые Военно-морскими силами КСИР, будут зачисляться на них", — сказал он.

По его словам, эта мера станет устойчивым источником дохода для Тегерана, страна также сможет укрепить стоимость своей национальной валюты.
Боруджерди добавил, что иранские власти рассмотрели правовые и международные аспекты проекта "Безопасность в Ормузском проливе". Его утвердит парламент в виде закона, после чего он будет отправлен в исполнительные ведомства для реализации.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о намерении брать плату за проход через Ормуз, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности. Размер пошлины зависит от типа и объема груза, а также степени рисков. В четверг Тегеран впервые получил доход от сборов за транзит.
Как рассказал РИА Новости посол исламской республики в Москве Казем Джалали, для некоторых стран, в том числе России, предусмотрены исключения в вопросе взимания пошлин.
В миреИранОрмузский проливАлаэддин БоруджердиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
