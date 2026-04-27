ЦБ Ирана открыл счета для взимания сборов за проход через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦБ Ирана открыл счета для взимания платы за проход через Ормузский пролив.
- Сборы будут зачисляться в иранских риалах, юанях, долларах и евро.
ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Центробанк Ирана открыл счета для взимания платы за проход через Ормузский пролив, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаэддин Боруджерди.
"Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые Военно-морскими силами КСИР, будут зачисляться на них", — сказал он.
По его словам, эта мера станет устойчивым источником дохода для Тегерана, страна также сможет укрепить стоимость своей национальной валюты.
Боруджерди добавил, что иранские власти рассмотрели правовые и международные аспекты проекта "Безопасность в Ормузском проливе". Его утвердит парламент в виде закона, после чего он будет отправлен в исполнительные ведомства для реализации.
Как рассказал РИА Новости посол исламской республики в Москве Казем Джалали, для некоторых стран, в том числе России, предусмотрены исключения в вопросе взимания пошлин.
