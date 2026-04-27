Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 27.04.2026
09:12 27.04.2026
Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США, заявил Аракчи

© AP Photo / Vahid Salemi. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заяивл, что обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США.
  • Он добавил, что в ходе визита в Оман обсудил ситуацию в Ормузском проливе, и стороны договорились продолжить диалог на уровне экспертов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США.
"Я провел хорошие консультации в друзьями в Пакистане, визит был успешным. Мы обсудили, при каких условиях и по какому треку переговоры могут быть продолжены", - сказал Аракчи, чти слова были опубликованы в его Telegram-канале.
Он также сообщил, что обсудил в ходе визита в Оман ситуацию в Ормузском проливе. У Тегерана и Маската, добавил Аракчи, много общих взглядов, стороны договорились продолжить диалога на уровне экспертов.
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США
Вчера, 08:00
 
