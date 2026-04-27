СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и потом говорить об уране
04:30 27.04.2026
СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и потом говорить об уране

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок, сообщает Axios.
  • Предложение Ирана предполагает продление прекращения огня либо окончательное урегулирование конфликта.
  • Неясно, готовы ли США рассматривать предложение Ирана.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника.
"Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок", - пишет портал.
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Цены на нефть могут взлететь до $200 из-за блокады Ирана, считает аналитик
Вчера, 01:37
По данным портала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал это предложение с пакистанскими коллегами.
Предложение предполагает продление прекращения огня, либо окончательное урегулирование конфликта. Ядерный вопрос планируется поставить на обсуждение на более позднем этапе, после того, как будет открыт Ормузский пролив и снята блокада.
Источник заявил порталу, что Аракчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что в иранском руководстве якобы нет консенсуса относительно требований США о прекращении обогащения урана и вывозу его из страны.
Как подчеркивает Axios, неясно, готовы ли США рассматривать это предложение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
