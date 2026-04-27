СМИ: Иран предложил США формулу переговоров

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров, утверждает телеканал Al Mayadeen.
"Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трех этапах, и, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней", — говорится в публикации.
В случае достижения договоренностей стороны должны будут перейти ко второму этапу, на котором будет обсуждаться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны в координации с оманской стороной "для создания новой правовой системы", говорится в публикации.
Переход на третий этап, связанный с обсуждением ядерной программы Ирана, не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам, утверждает телеканал.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров с иранской стороной. Позднее в тот же день он выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от Тегерана с более выгодными условиями. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США объявили о блокаде портов противника и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
