Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран предложил США формулу переговоров - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 27.04.2026 (обновлено: 01:59 27.04.2026)
Al Mayadeen: Иран предложил США провести переговоры в три этапа

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров.
  • Первый этап иранской инициативы предполагает прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.
  • В случае достижения договоренностей стороны должны будут перейти ко второму этапу, на котором будет обсуждаться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны.
  • Переход на третий этап, связанный с обсуждением ядерной программы Ирана, не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров, утверждает телеканал Al Mayadeen.
"Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трех этапах, и, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней", — говорится в публикации.
Согласно инициативе, первый этап переговоров должен быть сосредоточен на прекращении войны и получении гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.
В случае достижения договоренностей стороны должны будут перейти ко второму этапу, на котором будет обсуждаться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны в координации с оманской стороной "для создания новой правовой системы", говорится в публикации.
Переход на третий этап, связанный с обсуждением ядерной программы Ирана, не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам, утверждает телеканал.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров с иранской стороной. Позднее в тот же день он выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от Тегерана с более выгодными условиями. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США объявили о блокаде портов противника и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМасуд ПезешкианШехбаз ШарифВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала