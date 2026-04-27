Билайн представил специального ИИ-агента для юристов

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Команда Билайн Big Data & AI представила ИИ-агента (18+) для команд юристов, он помогает готовить и проверять документы, анализировать риски и находить релевантные нормы законодательства, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря автоматизации типовых операций решение сокращает процесс подготовки документов для сделок в четыре раза.

В компании отметили, что юристы в компаниях ежедневно тратят часы на повторяющиеся задачи: подготовку типовых документов, согласование правок, проверку формулировок, поиск нормативных оснований и анализ рисков. Новый ИИ-агент помогает сократить нагрузку и ускорить работу с документами. Агент представляет собой программное обеспечение, лицензия на которое предоставляется клиенту. Клиент гарантирует, что использование инструментов анализа осуществляется при наличии правовых оснований.

Решение доступно в двух форматах: в виде чата и прямо в редакторе документа. В одном интерфейсе объединены конструктор документов, база знаний и нейросетевые инструменты.

С помощью ИИ-агента юрист может:

загрузить документ и быстро получить его краткое содержание;

подготовить проект договора, претензии или дополнительного соглашения по текстовому запросу;

доработать существующий документ в диалоговом режиме;

найти релевантные нормы права и получить пояснения по ним;

проверить документ на юридические риски и несоответствия.

Задачи, на которые раньше уходили часы, агент помогает решать за минуту.

В системе также доступны 14 специализированных агентов по различным направлениям права. Они помогают в конкретных областях, например в корпоративном, трудовом и семейном праве. Интеграция с электронной правовой системой позволяет использовать актуальные нормы и правовые акты.

Чтобы подготовить новый документ, юристу теперь не нужно искать старые версии и редактировать их вручную. Достаточно описать задачу, после чего ИИ-агент сформирует черновик. Платформа поддерживает как универсальные шаблоны, которые обновляются с учетом изменений законодательства, так и собственные шаблоны компании.

Отдельный сценарий использования — проверка документов по корпоративным чек-листам. ИИ-агент анализирует текст по заданным критериям, выделяет потенциальные риски и предлагает варианты замены спорных формулировок. Также он может подготовить краткое содержание документа и перевести текст на другие языки. Запросить доступ к агенту можно тут.

"ИИ-агент не заменяет юриста, а берет на себя часть рутинной работы, связанной с документами. Особое внимание в нашем решении уделено безопасности. Чувствительные данные можно анонимизировать перед отправкой в модель, чтобы они оставались в защищенном контуре. Это особенно важно при работе с конфиденциальными договорами и внутренними юридическими документами", – директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов.