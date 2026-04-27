21:06 27.04.2026
"Хезболла" сообщила об ударе дронами по израильским военным в Ливане

БЕЙРУТ, 27 апр — РИА Новости. Движение "Хезболлах" сообщило о нанесении удара беспилотниками по скоплению израильских военнослужащих в районе населенного пункта Ан-Накура на юге Ливана.
"Бойцы исламского сопротивления в 17:30 в понедельник атаковали два места скопления солдат израильской армии в районе Ан-Накуры с применением ударных беспилотников, добившись подтвержденных попаданий", — говорится в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах".
Ранее в понедельник шиитское сопротивление заявило о еще двух боевых операциях против израильских военных на границе.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. По данным министерства здравоохранения страны, только 26 апреля от израильских атак погибли 14 граждан Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
