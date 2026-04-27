График части поездов на двух направлениях МЖД сбился из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- График ряда поездов Павелецкого и Савеловского направлений МЖД сбился из-за непогоды.
- Очистка железнодорожной инфраструктуры от снега продолжается.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. График ряда поездов Павелецкого направления и Савёловского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбился в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время в связи с ухудшением метеоусловий с отставанием от графика следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы, а также несколько пригородных поездов дальних маршрутов Савёловского направления в обе стороны", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ночью шла очистка железнодорожной инфраструктуры от снега. Для этого были привлечены дополнительные силы. В настоящее время продолжается уборка снега на путях, платформах и пешеходных мостах.