07:59 27.04.2026 (обновлено: 08:23 27.04.2026)
График части поездов на двух направлениях МЖД сбился из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников
Станция МЖД. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • График ряда поездов Павелецкого и Савеловского направлений МЖД сбился из-за непогоды.
  • Очистка железнодорожной инфраструктуры от снега продолжается.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. График ряда поездов Павелецкого направления и Савёловского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбился в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время в связи с ухудшением метеоусловий с отставанием от графика следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы, а также несколько пригородных поездов дальних маршрутов Савёловского направления в обе стороны", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ночью шла очистка железнодорожной инфраструктуры от снега. Для этого были привлечены дополнительные силы. В настоящее время продолжается уборка снега на путях, платформах и пешеходных мостах.
