Гости сорвавшегося из-за стрельбы ужина с Трампом забирали алкоголь

На кадры трансляции попала женщина, которая забрала бутылку шампанского, а следом - вино. Рядом стояли три человека, которые делали фотографии с бутылками в руках. Славу мема получила другая гостья, которую фотограф запечатлел в коридорах гостиницы: в ярко-красном платье с открытыми плечами, улыбаясь, она держит в каждой руке по бутылке вина.

Ужин ассоциации корреспондентов Белого дома ежегодное мероприятие, гости которого должны соблюдать дресс-код: для мужчин - смокинг, для женщин - вечернее платье. Участвовать в нем могут члены организации, но билеты распространяются не бесплатно. Посетить ужин стоит от трехсот долларов за билет. Как правило СМИ выкупают несколько столов для сотрудников, каждый стоит до 3 тысяч доллар.