Гости сорвавшегося из-за стрельбы ужина с Трампом забирали алкоголь

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Гости сорвавшегося из-за стрельбы ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, покидая мероприятие, забирали со столов вино, свидетельствуют распространенные фото- и видеоматериалы.
Президент США Дональд Трамп в субботу впервые за свои два срока на посту президента посетил проходящее ежегодно мероприятие. До выступления американского лидера снаружи зала, где проходил прием, раздалось несколько выстрелов. Трампа и членов его кабинета эвакуировали агенты Секретной службы. Затем вывели и гостей, в какой-то момент ожидалось, что мероприятие продолжится и гостей-журналистов пригласили вернуться на места, но после ужин окончательно отменили.
На кадры трансляции попала женщина, которая забрала бутылку шампанского, а следом - вино. Рядом стояли три человека, которые делали фотографии с бутылками в руках. Славу мема получила другая гостья, которую фотограф запечатлел в коридорах гостиницы: в ярко-красном платье с открытыми плечами, улыбаясь, она держит в каждой руке по бутылке вина.
Ужин ассоциации корреспондентов Белого дома ежегодное мероприятие, гости которого должны соблюдать дресс-код: для мужчин - смокинг, для женщин - вечернее платье. Участвовать в нем могут члены организации, но билеты распространяются не бесплатно. Посетить ужин стоит от трехсот долларов за билет. Как правило СМИ выкупают несколько столов для сотрудников, каждый стоит до 3 тысяч доллар.
Президент США сообщил после случившегося, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.