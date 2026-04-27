02:08 27.04.2026 (обновлено: 02:31 27.04.2026)
Гости сорвавшегося из-за стрельбы ужина с Трампом забирали алкоголь со столов

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гости сорвавшегося из-за стрельбы ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, покидая мероприятие, забирали со столов вино
  • Об этом свидетельствуют распространенные фото- и видеоматериалы.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Гости сорвавшегося из-за стрельбы ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, покидая мероприятие, забирали со столов вино, свидетельствуют распространенные фото- и видеоматериалы.
Президент США Дональд Трамп в субботу впервые за свои два срока на посту президента посетил проходящее ежегодно мероприятие. До выступления американского лидера снаружи зала, где проходил прием, раздалось несколько выстрелов. Трампа и членов его кабинета эвакуировали агенты Секретной службы. Затем вывели и гостей, в какой-то момент ожидалось, что мероприятие продолжится и гостей-журналистов пригласили вернуться на места, но после ужин окончательно отменили.
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
На кадры трансляции попала женщина, которая забрала бутылку шампанского, а следом - вино. Рядом стояли три человека, которые делали фотографии с бутылками в руках. Славу мема получила другая гостья, которую фотограф запечатлел в коридорах гостиницы: в ярко-красном платье с открытыми плечами, улыбаясь, она держит в каждой руке по бутылке вина.
Ужин ассоциации корреспондентов Белого дома ежегодное мероприятие, гости которого должны соблюдать дресс-код: для мужчин - смокинг, для женщин - вечернее платье. Участвовать в нем могут члены организации, но билеты распространяются не бесплатно. Посетить ужин стоит от трехсот долларов за билет. Как правило СМИ выкупают несколько столов для сотрудников, каждый стоит до 3 тысяч доллар.
Президент США сообщил после случившегося, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
