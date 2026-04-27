В Госдуме назвали гнусным требование главы МИД Эстонии к России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал гнусным требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил в социальной сети X, что Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль над ними, включая Запорожскую АЭС.
В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза
4 февраля, 17:46
"Главе МИД Эстонии следовало бы прикусить язык и прекратить делать гнусные заявления в отношении России. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду", - сказал Шеремет.
По его словам, глава МИД Эстонии видимо возомнил себя "великом дипломатом великой сверхдержавы", раз решил диктовать условия и требования России.
"Эстонскому горе-дипломату стоило бы вспомнить, что вся инфраструктура, включая энергетическую, в его стране-карлике была построена в советское время. Поэтому как бы его провокационные и бестолковые заявления не вышли ему боком", - сказал депутат.
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь актом отчаяния
26 апреля, 11:37