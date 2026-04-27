В Госдуме назвали гнусным требование главы МИД Эстонии к России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал гнусным требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами.

По его словам, глава МИД Эстонии видимо возомнил себя "великом дипломатом великой сверхдержавы", раз решил диктовать условия и требования России.

"Эстонскому горе-дипломату стоило бы вспомнить, что вся инфраструктура, включая энергетическую, в его стране-карлике была построена в советское время. Поэтому как бы его провокационные и бестолковые заявления не вышли ему боком", - сказал депутат.