02:20 27.04.2026
В ГД рассказали, кому будут пересматривать доплаты четыре раза в год

РИА Новости: шахтерам будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности будут пересматривать четыре раза в год.
  • Пересмотр доплат происходит 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
  • Военные пенсии пересматриваются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Их размер пересматривается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября", - сказал Говорин.
Он отметил, что это является повышением пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идет не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам.
Кроме того, депутат добавил, что есть и еще один самостоятельный порядок для военных пенсий. По его словам, они пересматриваются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий.
