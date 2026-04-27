Суд оштрафовал Google за неудаление запрещенного контента

Краткий пересказ от РИА ИИ Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC на 19 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

Компанию привлекли к административной ответственности за пять эпизодов нарушения КоАП.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 19 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде.

Компанию привлекли к административной ответственности за 5 эпизодов нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации, запрещенной на территории РФ).

"Суд признал Google LLC виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 3,8 миллиона рублей по каждому из пяти протоколов", - сказали в суде.