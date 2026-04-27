Врачи сохранили зрение приморцу, достав у него из глаза кусок металла

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Металлическую щетинку длиной около 0,5 сантиметра достали из глаза приморца врачи, сохранив пациенту зрение, сообщает минздрав Приморья.
Мужчина обратился в больницу после работы с шлифовальной щёткой. Металлическая щетинка попала ему в глаз и прошла внутрь. Если бы кусок металла прошел еще несколько миллиметров, то пациент мог лишиться зрения, отметили в ведомстве.
"Врачи провели операцию: аккуратно удалили инородное тело и ушили повреждение. После вмешательства назначили лечение, чтобы предотвратить воспаление, которое может привести к потере зрения", – говорится в сообщении минздрава.
На опубликованных минздравом фотографиях заметно, что размер инородного тела, попавшего в глаз приморца, составляет примерно 0,5 сантиметра.