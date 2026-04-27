Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Германии выросло число отказов от военной службы среди молодежи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 27.04.2026
СМИ: в Германии выросло число отказов от военной службы среди молодежи

Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии значительно выросло число отказов от военной службы среди молодежи в 2026 году.
  • За первый квартал 2026 года подали 2656 заявлений об отказе, что больше, чем за весь 2024 год.
  • Правительство ФРГ ведет дискуссии о возврате обязательной военной службы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число отказов от военной службы в армии ФРГ среди молодежи значительно выросло в 2026 году на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества на запрос издания.
"Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности все больше молодых людей уклоняются от военной службы в качестве меры предосторожности… Только за первый квартал этого года уже подано 2656 таких заявлений, что больше, чем за весь 2024 год – 2249", - говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за нового решения Мерца по Украине
Вчера, 08:56
Кроме того, газета привела данные и других лет: в 2025 году было подано 3879 заявлений об отказе от военной службы. В 2023 году от военной службы отказались всего 1079 человек.
Согласно информации издания, если эта тенденция сохранится, то к концу года число отказов от службы может перейти отметку в 10 тысяч, что является самым высоким показателем с момента приостановления призыва в армию ФРГ в 2011 году.
Как уточняет Neue Osnabrücker Zeitung, возможной причиной такого большого количество отказов связана с тем, что правительство Германии ведет дискуссии о возврате обязательной военной службы. Тенденцию отказов также подпитывают гражданские инициативы немецких школьников, которые выходят на акции протеста против нового закона о военной службе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
СМИ узнали об ультиматуме Германии фон дер Ляйен
Вчера, 10:23
Однако в то же время, как уточняет газета, растет и число тех, кто отзывает свои заявления об отказе от военной службы. Только в первом квартале 2026 года было отозвано 233 заявления. Для сравнения, за весь 2025 году был отозвано 781 отказ, в 2024 – 626 отказов, в 2021 – 304.
Отказ от несения военной службы по соображениям совести прописан в конституции ФРГ, большинство прошений подобного рода формально удовлетворяются. При этом обязательный призыв в стране был отменен в 2011 году вместе с переходом на профессиональную службу.
Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Все немцы". В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
23 апреля, 20:05
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала