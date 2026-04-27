СМИ: в Германии выросло число отказов от военной службы среди молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии значительно выросло число отказов от военной службы среди молодежи в 2026 году.

За первый квартал 2026 года подали 2656 заявлений об отказе, что больше, чем за весь 2024 год.

Правительство ФРГ ведет дискуссии о возврате обязательной военной службы.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число отказов от военной службы в армии ФРГ среди молодежи значительно выросло в 2026 году на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, сообщила газета Число отказов от военной службы в армии ФРГ среди молодежи значительно выросло в 2026 году на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества на запрос издания.

"Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности все больше молодых людей уклоняются от военной службы в качестве меры предосторожности… Только за первый квартал этого года уже подано 2656 таких заявлений, что больше, чем за весь 2024 год – 2249", - говорится в материале.

Кроме того, газета привела данные и других лет: в 2025 году было подано 3879 заявлений об отказе от военной службы. В 2023 году от военной службы отказались всего 1079 человек.

Согласно информации издания, если эта тенденция сохранится, то к концу года число отказов от службы может перейти отметку в 10 тысяч, что является самым высоким показателем с момента приостановления призыва в армию ФРГ в 2011 году.

Как уточняет Neue Osnabrücker Zeitung, возможной причиной такого большого количество отказов связана с тем, что правительство Германии ведет дискуссии о возврате обязательной военной службы. Тенденцию отказов также подпитывают гражданские инициативы немецких школьников, которые выходят на акции протеста против нового закона о военной службе.

Однако в то же время, как уточняет газета, растет и число тех, кто отзывает свои заявления об отказе от военной службы. Только в первом квартале 2026 года было отозвано 233 заявления. Для сравнения, за весь 2025 году был отозвано 781 отказ, в 2024 – 626 отказов, в 2021 – 304.

Отказ от несения военной службы по соображениям совести прописан в конституции ФРГ, большинство прошений подобного рода формально удовлетворяются. При этом обязательный призыв в стране был отменен в 2011 году вместе с переходом на профессиональную службу.