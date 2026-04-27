ФСБ показала видео ликвидации двух агентов Киева в Коми

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ФСБ России показало видео ликвидации двух агентов Киева, собиравшихся устроить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии в Республике Коми.
На видео показано, как диверсанты оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, в связи с чем были ликвидированы встречным огнем. На кадрах с телами ликвидированных агентов Киева видно, что они были вооружены пистолетами Макарова.
Кроме того, из голосовых сообщений между одним из злоумышленников и его куратором следует, что ликвидированные хотели использовать "волшебную смесь" для масштабного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии.