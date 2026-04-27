11:29 27.04.2026
ФСБ показала видео ликвидации двух агентов Киева в Коми

ФСБ показала кадры ликвидации двух агентов Киева, готовивших взрыв в Коми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России показала видео ликвидации двух агентов Киева в Республике Коми.
  • Диверсанты, готовившие взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии, оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы ответным огнем.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ФСБ России показало видео ликвидации двух агентов Киева, собиравшихся устроить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии в Республике Коми.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении диверсии в Коми, где двое россиян пытались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины. Агенты Киева оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы ответным огнем.
На видео показано, как диверсанты оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, в связи с чем были ликвидированы встречным огнем. На кадрах с телами ликвидированных агентов Киева видно, что они были вооружены пистолетами Макарова.
Кроме того, из голосовых сообщений между одним из злоумышленников и его куратором следует, что ликвидированные хотели использовать "волшебную смесь" для масштабного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии.
КиевРеспублика КомиРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
