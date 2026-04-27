МИД заявил послу Германии решительный протест

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Послу Германии Александру Ламбсдорффу заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага с руководителем запрещённой в РФ террористической организации "Чеченская республика Ичкерия"* Ахмедом Закаевым**, сообщили в МИД РФ.