МИД заявил послу Германии решительный протест

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Послу Германии Александру Ламбсдорффу заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага с руководителем запрещённой в РФ террористической организации "Чеченская республика Ичкерия"* Ахмедом Закаевым**, сообщили в МИД РФ.
"Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима (Владимира - ред.) Зеленского встречей депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Р.Кизеветтера с руководителем запрещённой в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия"* А.Закаевым**, который находится в международном розыске", - говорится в сообщении.
* запрещённая в РФ террористическая организация, внесена в перечень террористов и экстремистов.
** внесен в перечень террористов и экстремистов