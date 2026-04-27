МИД заявил послу Германии решительный протест
12:13 27.04.2026 (обновлено: 12:33 27.04.2026)
МИД заявил послу Германии решительный протест

МИД заявил ФРГ протест после встречи депутата бундестага с Закаевым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу.
  • Это произошло после встречи депутата бундестага Р. Кизеветтера с руководителем "Чеченской республики Ичкерия"* Ахмедом Закаевым** в Киеве.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Послу Германии Александру Ламбсдорффу заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага с руководителем запрещённой в РФ террористической организации "Чеченская республика Ичкерия"* Ахмедом Закаевым**, сообщили в МИД РФ.
"Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима (Владимира - ред.) Зеленского встречей депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Р.Кизеветтера с руководителем запрещённой в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия"* А.Закаевым**, который находится в международном розыске", - говорится в сообщении.
* запрещённая в РФ террористическая организация, внесена в перечень террористов и экстремистов.
** внесен в перечень террористов и экстремистов
