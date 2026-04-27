Сикорский заявил, что проблема полета Фицо в Москву разрешилась

ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Проблема пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над польской территорией во время визита в Москву на празднование Дня Победы перестала существовать, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать", — сказал Сикорский.
Фицо ранее заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. В воскресенье эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония вновь откажет самолету с Фицо на борту в пересечении ее воздушного пространства в направлении Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера формально еще рассматривает Польша.
По словам Фицо, в ходе посещения Москвы на День Победы он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение Словакии от фашизма советским солдатам, в военном параде он принимать участие не будет.
Евродепутат оценил запрет Прибалтики на полет Фицо в Россию
25 апреля, 01:51