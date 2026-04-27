Рейтинг@Mail.ru
Сикорский заявил, что проблема полета Фицо в Москву разрешилась - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 27.04.2026 (обновлено: 19:04 27.04.2026)
Сикорский заявил, что проблема полета Фицо в Москву разрешилась

Сикорский: проблема пролета Фицо над Польшей для визита в Москву разрешилась

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что проблема пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над польской территорией во время поездки в Москву на День Победы разрешилась.
ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Проблема пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над польской территорией во время визита в Москву на празднование Дня Победы перестала существовать, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать", — сказал Сикорский.
При этом он не уточнил, каким маршрутом Фицо проследует в Москву.
Фицо ранее заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. В воскресенье эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония вновь откажет самолету с Фицо на борту в пересечении ее воздушного пространства в направлении Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера формально еще рассматривает Польша.
По словам Фицо, в ходе посещения Москвы на День Победы он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение Словакии от фашизма советским солдатам, в военном параде он принимать участие не будет.
В миреМоскваСловакияПольшаРадослав СикорскийРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала