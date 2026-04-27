Красочный фестиваль "Сита Холи Мела" в Москве

В Москве в 18-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела".
В нем поучаствовали представители более 80 государств.
Программа фестиваля включала конкурс индийского танца, поучаствовать в нем приехали танцоры со всей России.
Программу дополнила выставка-ярмарка народных индийских ремесел, на которой можно найти традиционную индийскую одежду и украшения.
В мероприятии приняли участие почти пять тысяч человек.
"Холи — это праздник красок и в то же время праздник единства", — так описал мероприятие президент Индийского культурно-национального центра "Сита", организатор фестиваля Сэмми Котвани.
Во время праздника в воздухе распыляют цветные порошки.
Фестиваль — мероприятие веселое, его посещают целыми семьями и компаниями друзей.
