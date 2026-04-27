Рейтинг@Mail.ru
Красочный фестиваль "Сита Холи Мела" в Москве
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 27.04.2026 (обновлено: 10:40 27.04.2026)

Красочный фестиваль "Сита Холи Мела" в Москве

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Москве в 18-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела".

Участники 18-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В нем поучаствовали представители более 80 государств.

Участники 18-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Программа фестиваля включала конкурс индийского танца, поучаствовать в нем приехали танцоры со всей России.

Выступление артистов на 18-м фестивале Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Программу дополнила выставка-ярмарка народных индийских ремесел, на которой можно найти традиционную индийскую одежду и украшения.

Участницы перед выступлением на 18-м фестивале Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие почти пять тысяч человек.

Выступление артистов на 18-м фестивале Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Холи — это праздник красок и в то же время праздник единства", — так описал мероприятие президент Индийского культурно-национального центра "Сита", организатор фестиваля Сэмми Котвани.

Продажа блюд традиционной индийской кухни на 18-м фестивале Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Во время праздника в воздухе распыляют цветные порошки.

Участница 18-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Фестиваль — мероприятие веселое, его посещают целыми семьями и компаниями друзей.

Участники 18-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ФотоПраздник Холи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала