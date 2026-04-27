ФАС не поддержала новую модель торговли, разработанную Минпромторгом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считает текущий баланс на рынке рабочим, заявила замглавы службы Адиля Вяселева на сессии РИФ в Сколково.

"Служба на сегодняшний день не поддерживает отмену ограничений для традиционных торговых сетей, которые на сегодняшний день есть. Но при этом мы также не поддерживаем ужесточение требований для маркетплейсов", - сказала она.

Ведомство считает, что текущий баланс на рынке работает - деятельность маркетплейсов успешно регулируется законом о защите конкуренции и добровольными обязательствами по меморандуму, подписанному крупнейшими платформами 11 ноября прошлого года.

"Торговыми сетями при этом ставится вопрос о выравнивании требований к осуществлению деятельности торговых сетей и маркетплейсов. И речь идет о том, чтобы распространить ограничения закона о торговле на маркетплейсы либо снять ограничения для торговых сетей. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, модель, которую мы обсуждаем сегодня, сводится в большей степени к ужесточению", - добавила Вяселева.

Минпромторг РФ в ноябре подготовил ряд предложений в рамках новой национальной модели торговли для выравнивания конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, предполагается распространить запрет на посреднические договоры для торговой сети и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью.