15:09 27.04.2026
ФАС не поддержала новую модель торговли, разработанную Минпромторгом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России.
  • Ведомство считает текущий баланс на рынке рабочим и не поддерживает ни отмену ограничений для традиционных торговых сетей, ни ужесточение требований для маркетплейсов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считает текущий баланс на рынке рабочим, заявила замглавы службы Адиля Вяселева на сессии РИФ в Сколково.
"Служба на сегодняшний день не поддерживает отмену ограничений для традиционных торговых сетей, которые на сегодняшний день есть. Но при этом мы также не поддерживаем ужесточение требований для маркетплейсов", - сказала она.
Ведомство считает, что текущий баланс на рынке работает - деятельность маркетплейсов успешно регулируется законом о защите конкуренции и добровольными обязательствами по меморандуму, подписанному крупнейшими платформами 11 ноября прошлого года.
"Торговыми сетями при этом ставится вопрос о выравнивании требований к осуществлению деятельности торговых сетей и маркетплейсов. И речь идет о том, чтобы распространить ограничения закона о торговле на маркетплейсы либо снять ограничения для торговых сетей. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, модель, которую мы обсуждаем сегодня, сводится в большей степени к ужесточению", - добавила Вяселева.
Минпромторг РФ в ноябре подготовил ряд предложений в рамках новой национальной модели торговли для выравнивания конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, предполагается распространить запрет на посреднические договоры для торговой сети и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, который также выступал на РИФ, назвал среди инициатив для маркетплейсов в частности, запрет на предоставление скидок без согласия продавца, запрет навязывать продавцам условия, ограничивающие их сотрудничество с другими площадками.
