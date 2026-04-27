В ЕС признали, что Россия с 2022 года стала только сильнее - РИА Новости, 27.04.2026
15:26 27.04.2026
В ЕС признали, что Россия с 2022 года стала только сильнее

Еврокомиссар Кубилюс: Россия с 2022 года стала только сильнее

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия с 2022 года стала только сильнее.
  • По его словам, у страны есть испытанная в боях армия, способная использовать миллионы беспилотных летательных аппаратов, военная экономика и способность превзойти по производству европейскую оборонную промышленность.
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, активно поддерживающий расширение европейских антироссийских санкций, признал, что Россия с 2022 года стала только сильнее.
«
"Россия сейчас намного сильнее, чем была в 2022 году", - заявил он на конференции в поддержку Украины в Польше.
Он пояснил свою мысль, указав, что у РФ "испытанная в боях армия, способная использовать миллионы беспилотных летательных аппаратов, военная экономика и способность превзойти по производству европейскую оборонную промышленность".
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
