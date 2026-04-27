БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, активно поддерживающий расширение европейских антироссийских санкций, признал, что Россия с 2022 года стала только сильнее.
Он пояснил свою мысль, указав, что у РФ "испытанная в боях армия, способная использовать миллионы беспилотных летательных аппаратов, военная экономика и способность превзойти по производству европейскую оборонную промышленность".
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.